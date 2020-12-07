Не только санкции. Что еще может помешать достроить «Северный поток — 2»

Строительство трубопровода по дну Балтики возобновилось, несмотря на все преграды США.

Якорный трубоукладчик «Фортуна» под российским флагом приступил к достройке газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Ему помогают два судна снабжения: «Финвал» и «Умка», которые перевозят необходимые ресурсы из немецкого порта Мукран. В экономической зоне Германии осталось достроить всего два с половиной километра трубопровода.

Тем временем к зоне строительства подошел российский трубоукладчик «Академик Черский». Он встал на якорь между датским островом Борнхольм и Польшей. В водах Дании ему осталось достроить 6% трубопровода.

Маневры российских и немецких судов начались спустя всего несколько дней после того, как в США одобрили «последний гвоздь в крышку гроба СП-2». Так американцы назвали новые санкции против газопровода, которые прописаны в оборонном бюджете страны на 2021 год. Правда, действующий президент страны Дональд Трамп отказался подписывать документ, поэтому новые экономические ограничения со стороны США пока так и не вступили в силу.

Сомневаться не приходится: строительство «Северного потока — 2» возобновилось, считает генеральный директор Института национальной энергетики (ИНЭ) Сергей Правосудов. Теперь завершение проекта – дело времени, однако ряд факторов все же может помешать работе «Академика Черского» и «Фортуны».

«Точные даты называть сейчас, конечно же, сложно. Сейчас многое будет зависеть от погоды и штормов, которые в зимний период на Балтике являются очень частым явлением. В целом ясно, что речь уже идет о считанных месяцах. Примерно один или два месяца, где-то так», — сообщил эксперт.

Впрочем, сразу после окончания строительства «открывать вентиль» и пускать газ будет нельзя. Начнется процесс наладки, затем трубопровод нужно будет проинспектировать. После за дело возьмутся специалисты, сертифицирующие трубопровод. Даже если американский президент уступит и подпишет оборонный бюджет на 2021 год (который как раз касается организаций, занимающихся сертификацией), окончанию проекта это не помешает, полагает собеседник «Политики Сегодня».

«Почти аналогичные санкции были и раньше, в новом оборонном бюджете их просто детализировали. Российская сторона знала, что это неизбежно. Я думаю, что "Газпром" подготовился к такому сценарию. Все реализует своими силами», — подытожил Правосудов.

По мнению экспертов, остановка «Академика Черского» в зоне строительства связана лишь с неблагоприятными погодными условиями.

«Политика Сегодня» ранее писала о том, как Германия нашла способ обойти санкции США против СП-2. В федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания создают «Фонд защиты климата МП», который признает «Северный поток — 2» природоохранным проектом и «приложит все усилия, чтобы завершить строительство».