Бывший спецпред США назвал причину размещения американских войск в САР
США пытаются помешать властям Сирии установить контроль над территорией страны, заявил бывший американский спецпредставитель по САР Джеймс Джеффри.
По его словам, в районах Сирийской Арабской Республики, которые находятся под влиянием Штатов, сложилась тупиковая ситуация. Американские военнослужащие остаются в регионе, хотя Вашингтон заявлял о выводе военного контингента. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Президент США Дональд Трамп утверждал, что американские военные находятся в САР для контроля над нефтяными месторождениями. Также государственный лидер оправдывает сотрудничество Вашингтона с курдскими боевиками тем, что якобы ведется борьба с террористами "Исламского государства" (запрещено в РФ). На самом деле США воруют сирийскую нефть, которую экспортируют в Ирак.