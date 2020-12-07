Бывший спецпред США назвал причину размещения американских войск в САР

США пытаются помешать властям Сирии установить контроль над территорией страны, заявил бывший американский спецпредставитель по САР Джеймс Джеффри.

США пытаются помешать властям Сирии установить контроль над территорией страны, заявил бывший американский спецпредставитель по САР Джеймс Джеффри.

По его словам, в районах Сирийской Арабской Республики, которые находятся под влиянием Штатов, сложилась тупиковая ситуация. Американские военнослужащие остаются в регионе, хотя Вашингтон заявлял о выводе военного контингента. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Президент США Дональд Трамп утверждал, что американские военные находятся в САР для контроля над нефтяными месторождениями. Также государственный лидер оправдывает сотрудничество Вашингтона с курдскими боевиками тем, что якобы ведется борьба с террористами "Исламского государства" (запрещено в РФ). На самом деле США воруют сирийскую нефть, которую экспортируют в Ирак.