Песков рассказал о диалоге Путина и Меркель по Донбассу

Пресс-секретарь президента РФ рассказал о разговоре российского лидера Владимира Путин и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Пресс-секретарь президента РФ рассказал о разговоре российского лидера Владимира Путин и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Политики обсудили обстановку в Нагорном Карабахе и Донбассе. Стороны констатировали, что в целом перемирие в Донбассе соблюдается. Кроме того, они договорились продолжать работу в "нормандском формате". Путин и Меркель также заявили о готовности сотрудничать в рамках Минской группы ОБСЕ, отметил пресс-секретарь президента.