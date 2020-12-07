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15:20   7 Декабря 2020
Политика

Песков рассказал о диалоге Путина и Меркель по Донбассу

Песков рассказал о диалоге Путина и Меркель по Донбассу

Пресс-секретарь президента РФ рассказал о разговоре российского лидера Владимира Путин и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Политики обсудили обстановку в Нагорном Карабахе и Донбассе. Стороны констатировали, что в целом перемирие в Донбассе соблюдается. Кроме того, они договорились продолжать работу в "нормандском формате". Путин и Меркель также заявили о готовности сотрудничать в рамках Минской группы ОБСЕ, отметил пресс-секретарь президента.

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#россия #путин #меркель

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