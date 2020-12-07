15:20 7 Декабря 2020Политика
Песков рассказал о диалоге Путина и Меркель по Донбассу
Пресс-секретарь президента РФ рассказал о разговоре российского лидера Владимира Путин и канцлера Германии Ангелы Меркель.
Пресс-секретарь президента РФ рассказал о разговоре российского лидера Владимира Путин и канцлера Германии Ангелы Меркель.
Политики обсудили обстановку в Нагорном Карабахе и Донбассе. Стороны констатировали, что в целом перемирие в Донбассе соблюдается. Кроме того, они договорились продолжать работу в "нормандском формате". Путин и Меркель также заявили о готовности сотрудничать в рамках Минской группы ОБСЕ, отметил пресс-секретарь президента.