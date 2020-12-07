Кремль подверг глубокому осуждению убийство учителя во Франции

Глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что произошедшее во Франции — террористический акт, который требует осуждения.

Глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что произошедшее во Франции — террористический акт, который требует осуждения.

Песков подчеркнул, что подобные деяния являются неприемлемыми. Это "исчерпывающая оценка этой ситуации".

"Здесь тема абсолютно однозначна: речь идет об убийце, речь идет о террористе", — заявил пресс-секретарь президента России.

Также пресс-секретарь президента России добавил, что Кремль не располагает данными относительно места захоронения совершившего теракт чеченца.