Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:12   7 Декабря 2020
Общество

Кремль подверг глубокому осуждению убийство учителя во Франции

Кремль подверг глубокому осуждению убийство учителя во Франции

Глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что произошедшее во Франции — террористический акт, который требует осуждения.

Песков подчеркнул, что подобные деяния являются неприемлемыми. Это "исчерпывающая оценка этой ситуации".

"Здесь тема абсолютно однозначна: речь идет об убийце, речь идет о террористе", — заявил пресс-секретарь президента России.

Также пресс-секретарь президента России добавил, что Кремль не располагает данными относительно места захоронения совершившего теракт чеченца.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#москва #франция #песков #теракт #кремль #убийство учителя

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров