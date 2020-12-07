"Целевики" стали темой обсуждения депутата Вострецова и главы "Военмеха"

Россияне должны осознанно подходить к вопросу получения профессии, заявил депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов.

Россияне должны осознанно подходить к вопросу получения профессии, заявил депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов.

Подобное мнение было высказано парламентарием в ходе встречи с ректором Балтийского государственного технического университета "Военмех" Константином Ивановым, передает Федеральное агентство новостей. Депутат побеседовал с главой учебного заведения, обсудив темы обучения специалистов для военно-промышленного комплекса страны, а также целевого образования.

Вопрос о распределении выпускников, обучавшихся на бюджетных местах, поднимался Вострецовым в Госдуме многократно, отметил депутат. По его словам, особенно актуален этот вопрос в отношении "целевиков", получающих дополнительную стипендию.