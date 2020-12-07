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15:10   7 Декабря 2020
Армия

"Целевики" стали темой обсуждения депутата Вострецова и главы "Военмеха"

"Целевики" стали темой обсуждения депутата Вострецова и главы "Военмеха"

Россияне должны осознанно подходить к вопросу получения профессии, заявил депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов.

Подобное мнение было высказано парламентарием в ходе встречи с ректором Балтийского государственного технического университета "Военмех" Константином Ивановым, передает Федеральное агентство новостей. Депутат побеседовал с главой учебного заведения, обсудив темы обучения специалистов для военно-промышленного комплекса страны, а также целевого образования.

Вопрос о распределении выпускников, обучавшихся на бюджетных местах, поднимался Вострецовым в Госдуме многократно, отметил депутат. По его словам, особенно актуален этот вопрос в отношении "целевиков", получающих дополнительную стипендию.

"Предприятие, оплатившее его обучение, безусловно, рассчитывает на этого специалиста в будущем. Мы должны стремиться к тому, чтобы каждый ребенок получал образование осознанно", — сказал парламентарий.

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