«Главред» сравнил украинскую власть с хроническим алкоголиком

Меры, которые украинские власти принимают для сдерживания в стране эпидемии коронавируса, нельзя назвать разумным проявлением заботы о гражданах.

Меры, которые украинские власти принимают для сдерживания в стране эпидемии коронавируса, нельзя назвать разумным проявлением заботы о гражданах.

ОБ этом в понедельник, 7 декабря, пишет украинское издание «Главред», сравнивая неадекватные и ошибочные действия украинских властей с поведением человека, злоупотребившего алкоголем, или с поведением боксера, пропустившего сильный удар.

«Взять хотя бы тот же карантин. Очевидно, что надо было еще в ноябре публично заявить, что накатывается вторая волна эпидемии», — отмечает автор.

По его словам, власти еще тогда должны были осознать, какие экономические проблемы порождают тотальные запреты, и как локдаун угнетающе действует на простых людей, особенно с учетом того, как на карантине наживается крупный бизнес. Власти должны были не просто это осознать, но и продемонстрировать свое понимание людям, подчеркивает журналист.

Далее, по его словам, власти должны были с начала декабря ввести жесткий карантин, который помог бы сбить вторую волну эпидемии. Но с 24 декабря этот карантин нужно было бы приостановить, чтобы. Во-первых, дать жителям страны спокойно отметить праздники, а во-вторых, дать мелкому и среднему бизнесу возможность что-то заработать на рождественских ярмарках. Кроме того, этот шаг позволил бы мэрам крупных городов не игнорировать распоряжения Киева, а значит не подрывать авторитет тех же властей.

«В середине января начинаем массовое тестирование (которое и сейчас планируется, но непонятно когда) и по его результатам принимаем осмысленное решение — продолжать ли жесткий карантин или оснований для этого нет», — продолжает автор от лица гипотетических разумных властей.

При этом журналист выражает уверенность в том, что страна подобный алгоритм действий поддержала бы, потому что в нем просматривался бы разумный подход к ситуации, а также забота о населении.

Но власти действуют прямо противоположным образом, и в результате Киев может наблюдать, как в стране захлебывается медицина, нарастает народное негодование, в бюджете растет дыра, мэры крупных городов идут на конфликт с центральной властью, а также протесты ФОПов (частных предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юрлица).

«Вот почему власть не видит очевидного? Точно таким образом — неадекватно и ошибочно — ведет себя боксер, пропустивший сильный удар. Либо тот, кто перебрал с алкоголем или другими веществами. Либо человек, оказавшийся в стрессовой ситуации, которая слишком сложна для его понимания», — заключает свои рассуждения автор.

Напомним, с середины ноября на Украине был объявлен так называемый карантин выходного дня, который, однако, не дал ожидаемых результатов и к началу декабря был отменен. При этом в Киеве анонсировали жесткий локдаун с первых чисел нового года. По предварительной информации, в стране будут закрыты торгово-развлекательные центры, развлекательные заведения, кафе и рестораны, спортзалы и фитнес-центры, а также все образовательные заведения, в том числе и дошкольные, а также государственные учреждения. При этом во время локдауна, как сообщалось ранее, будут работать церкви, горнолыжные курорты и гостиницы при этих курортах, продуктовые магазины, аптеки и авто-заправочные станции.

Окончательное решение по локдауну на Украине будет принято 9 декабря на заседании Кабинета министров. Об этом ранее сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.