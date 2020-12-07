Собянин объявил о готовности Москвы к масштабной вакцинации от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 2 тысячах привитых за первые два дня, отметив полную готовность Первопрестольной к вакцинации.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 2 тысячах привитых за первые два дня, отметив полную готовность Первопрестольной к вакцинации.

Столичный градоначальник сделал подобное заявление в ходе заседания координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. По словам Собянина, в Москве проверили проверили всю систему, включая работу складов, доставку вакцины до прививочных пунктов, а также условия хранение вакцины.