14:59 7 Декабря 2020Общество
Собянин объявил о готовности Москвы к масштабной вакцинации от COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 2 тысячах привитых за первые два дня, отметив полную готовность Первопрестольной к вакцинации.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 2 тысячах привитых за первые два дня, отметив полную готовность Первопрестольной к вакцинации.
Столичный градоначальник сделал подобное заявление в ходе заседания координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. По словам Собянина, в Москве проверили проверили всю систему, включая работу складов, доставку вакцины до прививочных пунктов, а также условия хранение вакцины.