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14:59   7 Декабря 2020
Общество

Собянин объявил о готовности Москвы к масштабной вакцинации от COVID-19

Собянин объявил о готовности Москвы к масштабной вакцинации от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 2 тысячах привитых за первые два дня, отметив полную готовность Первопрестольной к вакцинации.

Столичный градоначальник сделал подобное заявление в ходе заседания координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. По словам Собянина, в Москве проверили проверили всю систему, включая работу складов, доставку вакцины до прививочных пунктов, а также условия хранение вакцины.

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