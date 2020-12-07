Морозная и солнечная погода установилась в Санкт-Петербурге благодаря мощному антициклону. Даты появления снега горожанам озвучил синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Мощный антициклон установился на европейской части России и спровоцировал морозы. Ранее об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Пасмурная погода придет на смену солнцу в ночь с 10 на 11 декабря. В Северной столице в эти дни ожидается облачность и небольшой снег, рассказал синоптик Колесов.

"Антициклон очень мощный стоит над европейской частью России. Температуры довольно низкие будут. Сегодня первая ночь, когда понизилась температура", - отметил специалист в беседе с iReactor.

Холода продлятся в Санкт-Петербурге в течение трех дней. Столбики термометров покажут значение от -4 до -6 градусов в ночное время. Днем температуры тоже будут отрицательные. В Ленинградской области ожидается до -10 градусов мороза. Гидрометцентр дал россиянам прогноз о погоде на ближайшие семь дней, передает телеканал "360".