Мурашко рассказал о резерве больничных коек в России

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в стране развернуто 278,5 тыс. коек для больных коронавирусом, резерв составляет 22,8%.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в стране развернуто 278,5 тыс. коек для больных коронавирусом, резерв составляет 22,8%.

В настоящий момент на амбулаторном лечении в России находятся 80% пациентов. Более 216 тысяч заболевших получают квалифицированную помощь в больницах. Резерв свободных коек составляет 22,8%. Эпидемиологическая обстановка по-прежнему напряженная.

"На сегодняшний день на амбулаторном этапе находятся около 80% пациентов, получающих терапию и около 20% находятся на стационарных койках", — заявил министр здравоохранения РФ.

По данным оперштаба, с начала пандемии в России выявлено 2 488 912 случаев коронавируса. За минувшие сутки было зарегистрировано более 28 тысяч новых заболевших. На территории России действует перчаточно-масочный режим.