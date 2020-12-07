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14:48   7 Декабря 2020
Экономика

Экономисты рассказали, когда доллар упадет до 60 рублей

Экономисты рассказали, когда доллар упадет до 60 рублей

Согласно экономическим прогнозам, до конца 2020 года заметного укрепления курса рубля не произойдет. Однако в следующем году ситуация может резко измениться.

Укрепление российской валюты до 62 и даже до 60 рублей будет возможно, но не раньше второго полугодия 2021 года. Такое мнение в комментарии ФАН озвучила заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

По словам эксперта, часть предпосылок к укреплению рубля достаточно заметна уже на сегодняшний день. В числе положительных факторов находится запуск масштабной вакцинации от COVID-19, вследствие чего пандемия в скором будущем пойдет на спад. Благоприятное воздействие на рубль также оказывают растущие цены на нефть и программы монетарного стимулирования экономик развитых стран.

По итогам текущего года курс российской валюты может составить от 73 до 75 рублей за доллар и от 89 до 91 рублей за евро, прогнозирует Мильчакова.

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