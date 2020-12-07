Экономисты рассказали, когда доллар упадет до 60 рублей

Согласно экономическим прогнозам, до конца 2020 года заметного укрепления курса рубля не произойдет. Однако в следующем году ситуация может резко измениться.

Согласно экономическим прогнозам, до конца 2020 года заметного укрепления курса рубля не произойдет. Однако в следующем году ситуация может резко измениться.

Укрепление российской валюты до 62 и даже до 60 рублей будет возможно, но не раньше второго полугодия 2021 года. Такое мнение в комментарии ФАН озвучила заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

По словам эксперта, часть предпосылок к укреплению рубля достаточно заметна уже на сегодняшний день. В числе положительных факторов находится запуск масштабной вакцинации от COVID-19, вследствие чего пандемия в скором будущем пойдет на спад. Благоприятное воздействие на рубль также оказывают растущие цены на нефть и программы монетарного стимулирования экономик развитых стран.

По итогам текущего года курс российской валюты может составить от 73 до 75 рублей за доллар и от 89 до 91 рублей за евро, прогнозирует Мильчакова.