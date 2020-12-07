Неверная филиппинка спряталась на потолке от обманутого мужа

Жительница Филиппин может сесть в тюрьму за измену своему мужу .

Жительница Филиппин может сесть в тюрьму за измену своему мужу .

Инцидент произошел в отеле, где жительница города Мандауэ пыталась спрятаться от обманутого мужа под потолком, пишут местные СМИ.

Сообщается, что вернувшийся с работы из-за границы житель Филиппин обнаружил, что его супруга стала холодна к нему. К тому же она стала часто уезжать из дома по выходным, заверяя супруга, что подрабатывает.

Когда женщина в очередной раз уехала из дома якобы по делам в офис, супруг решил за ней проследить и обнаружил, что машина привезла ее к мотелю, где женщину ждал молодой человек. Обманутый муж заявил о происходящем в полицию. Отметим, что на Филиппинах супружеская измена считается уголовным преступлением. Сотрудники отеля не пускали разъяренного мужчину до приезда полиции.

Предполагаемый любовник женщины был задержан стражами порядка, когда пытался выйти из здания. Однако в номере отеля самой изменщицы не было, несмотря на то, что на полу была разбросана одежда. Оказалось, что женщина попыталась спрятаться в полости над потолком. Оттуда сначала донесся громкий стук, а потом упала туфля. Женщину уговорили спуститься. Теперь ей грозит тюремный срок, потому что обманутый супруг намерен подать на жену и на ее любовника в суд.