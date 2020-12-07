Убивший жену-модель Лошагин выходит из тюрьмы за хорошее поведение

Фотограф-убийца Дмитрий Лошагин, которого суд Екатеринбурга досрочно отпустил на свободу, сможет увидеться с сыном.

Фотограф-убийца Дмитрий Лошагин, которого суд Екатеринбурга досрочно отпустил на свободу, сможет увидеться с сыном.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга освободил фотографа Дмитрия Лошагина, который отбывал срок в колонии за убийство своей жены-модели, сообщили в пресс-службе судебного органа.

Три года неотбытого срока в колонии ему заменили на ограничение свободы. Мужчина будет жить у родителей и регулярно отмечаться в правоохранительных органах. На слушаниях была озвучена характеристика осужденного, на решение суда повлияла положительная характеристика осужденного. Лошагин во время заключения в тюрьме активно участвовал в общественной жизни отряда, занимался спортом, ходил в библиотеку и не был замечен в конфликтных ситуациях. С марта 2019 года он работал в столярной мастерской, где трудился добросовестно, отметил судья.

Первая супруга фотографа Татьяна рассказала, что Дмитрий Лошагин сможет увидеться с сыном. Для нее новость об освобождении стала неожиданной.

Лошагин убил жену Юлию Прокопьеву в 2013 году. Ее объявили пропавшей без вести 22 августа. Позднее ее останки были найдены в лесу. По обвинению в убийстве был задержан муж погибшей. Свою вину он признал в июне 2015 года, за что суд приговорил его к десяти годам лишения свободы.