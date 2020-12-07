Депутат Госдумы РФ прокомментировал желание Сергея Зверева уйти в политику

Заниматься проблемами сохранения природных ресурсов в стране можно без депутатского статуса, уверен член фракции "Единая Россия" Николай Николаев.

Заниматься проблемами сохранения природных ресурсов в стране можно без депутатского статуса, уверен член фракции "Единая Россия" Николай Николаев.

Депутат Государственной думы РФ Николай Николаев оценил желание шоумена Сергея Зверева стать политиком, сообщает NEWS.ru. Николаев считает, что депутатом вправе стать любой житель Российской Федерации. Вместе с тем единорос убежден, чтобы привлекать внимание к ситуации с Байкалом необязательно иметь высокопоставленный статус.

"Но есть большое количество других людей, которые тоже привлекают внимание к Байкалу. И не только в России, но и за рубежом. Но мне кажется, это никак не взаимосвязано с Государственной думой", — говорит Николаев.

По мнению парламентария, каждый должен заниматься своим делом и не "пиариться" на экологических проблемах.

Известный парикмахер Сергей Зверев в начале года напротив Кремля провел одиночную акцию против запуска производства по розливу байкальской воды в рабочем поселке Култук Иркутской области. Певец был возмущен тем фактом, что воду из озера собираются продавать Китаю.