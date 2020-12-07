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14:08   7 Декабря 2020
Политика

Комитет ГД поддержал инициативу по блокировке сайтов за цензуру СМИ

Комитет ГД поддержал инициативу по блокировке сайтов за цензуру СМИ

Законопроект о блокировке интернет-ресурсов за дискриминацию российских СМИ поддержал профильный комитет Госдумы России.

Об этом сообщил глава комитета Александр Хинштейн.

"Комитет сегодня рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о противодействии интернет-цензуре", — сказал он.

Депутатам парламента предложат документ в первом чтении 9 декабря. Ранее Хинштейн говорил, что подготовленная инициатива по защите российских СМИ может быть принята до конца этого года.

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#госдума #законопроект #сми

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