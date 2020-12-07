Комитет ГД поддержал инициативу по блокировке сайтов за цензуру СМИ

Законопроект о блокировке интернет-ресурсов за дискриминацию российских СМИ поддержал профильный комитет Госдумы России.

Законопроект о блокировке интернет-ресурсов за дискриминацию российских СМИ поддержал профильный комитет Госдумы России.

Об этом сообщил глава комитета Александр Хинштейн.

"Комитет сегодня рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о противодействии интернет-цензуре", — сказал он.

Депутатам парламента предложат документ в первом чтении 9 декабря. Ранее Хинштейн говорил, что подготовленная инициатива по защите российских СМИ может быть принята до конца этого года.