14:08 7 Декабря 2020Политика
Комитет ГД поддержал инициативу по блокировке сайтов за цензуру СМИ
Законопроект о блокировке интернет-ресурсов за дискриминацию российских СМИ поддержал профильный комитет Госдумы России.
Законопроект о блокировке интернет-ресурсов за дискриминацию российских СМИ поддержал профильный комитет Госдумы России.
Об этом сообщил глава комитета Александр Хинштейн.
"Комитет сегодня рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о противодействии интернет-цензуре", — сказал он.
Депутатам парламента предложат документ в первом чтении 9 декабря. Ранее Хинштейн говорил, что подготовленная инициатива по защите российских СМИ может быть принята до конца этого года.