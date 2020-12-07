«Фиаско проамериканских сил». Итоги выборов в Венесуэле возмутили США и Канаду

По мнению политолога, у американцев нет морального права обсуждать выборы в других странах.

В минувшее воскресенье, 6 декабря 2020 года, в Венесуэле прошли выборы в однопалатный парламент страны — Национальную ассамблею, в которых участвовало 107 политических объединений и партий. По предварительным результатам голосования побеждает «Большой патриотический полюс Симона Боливара» — альянс социалистических партий действующего президента страны Николаса Мадуро.

Ранее он говорил, что готов уступить свой пост оппозиционерам, если те буду участвовать в выборах и одержат победу. До отставки дело не дошло: более 20 объединений, среди которых и партия самопровозглашенного временного президента Хуана Гуайдо, даже не решились бороться за мандаты в законодательном органе. Его состав в этом году был увеличен со 167 депутатов до 227, что оппозиция расценила как раскол в своих рядах.

Президент Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо заявил, что уровень участия граждан на прошедших выборах был «чрезвычайно удовлетворительным». По данным наблюдателей от оппозиции, явка составила чуть менее 20%. Теперь альянс Мадуро набирает 67,6% голосов избирателей, что позволит президенту страны контролировать законодательную власть. На втором месте — коалиция Демократический альянс.

#VenezuelaDecidió Panorama general. El chavismo por el Gran Polo Patriótico, alcanza más de 67% en las legislativas, la oposición en distintos partidos más del 27%. Participación 31% @teleSURtv pic.twitter.com/ifUQNZjO3t — Adriana Sivori (@SivoriteleSUR) December 7, 2020

Командующий вооруженными силами Венесуэлы Владимир Падрино подтвердил, что выборы прошли без нарушений и «инцидентов негативного характера». Он поздравил жителей страны с победой «Большого патриотического полюса Симона Боливара».

Вашингтон, который открыто поддерживает оппозиционера Хуана Гуайдо, не в восторге от таких результатов. Государственный секретарь США Майк Помпео в своем Twitter назвал прошедшие выборы «мошенничеством», а Николаса Мадуро – нелегитимным лидером Венесуэлы:

«Фальсификация выборов в Венесуэле завершена. Результаты, которые объявил нелегитимный режим [Николаса] Мадуро, не будут отражать волю венесуэльского народа. То, что происходит сегодня, это мошенничество и обман, а не выборы».

Venezuela's electoral fraud has already been committed. The results announced by the illegitimate Maduro regime will not reflect the will of the Venezuelan people. What's happening today is a fraud and a sham, not an election. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 6, 2020

К Помпео присоединился министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань. На официальном сайте МИД он опубликовал заявление, в котором заявил о «нарушении демократических свобод» на выборах в Венесуэле:

«Канада не признает результаты избирательного процесса, состоявшегося 6 декабря в Венесуэле, поскольку этот процесс не отвечал минимальным требованиям свободного и справедливого осуществления демократии. <…> Канада всегда будет стоять рядом с венесуэльским народом в его борьбе за восстановление демократии».

После президентских выборов, которые прошли в ноябре в США, Майк Помпео не имеет морального права обвинять правительство Николаса Мадуро в фальсификациях выборов, считает директор Центра геополитических экспертиз, политолог Валерий Коровин. Ведь «победа» демократа Джозефа Байдена, о которой сейчас пишут крупнейшие американские СМИ, далась ему путем скандалов, судебных исков и подозрений во вбросах.

«После того, что случилось в Америке на последних выборах президента, заявлять такое со стороны Помпео просто смешно. Победу Байдена обеспечили "мертвые души" и фальсификации. США, как "очаг демократии", потеряли свой статус. Говорить о нарушениях, нарушив все на свете, неправильно, это просто нелепица. Очевидно, что ни США, ни их союзников в Европе не устроит никакой вариант, кроме Хуана Гуайдо. Им нужна проамериканская власть, только так они признают результаты выборов», — объяснил эксперт.

Поддерживаемый властями США Хуан Гуайдо выбрал удобную тактику, добавил политолог. Вместо того, чтобы участвовать в выборах и «с треском провалиться», оппозиционер решил бойкотировать голосование. Все для того, чтобы оставаться на политической арене и иметь возможность заявлять о своей возможной победе.

«Гуайдо же просто не участвовал в выборах, что вполне разумно с его стороны. В противном случае его результаты были бы катастрофические, на его политической карьере можно было бы ставить точку. А сейчас он может ссылаться на то, что бойкотировал выборы, а так бы, мол, всем показал. Это полное фиаско проамериканских сил в Венесуэле».

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса уже ответил Майку Помпео на его обвинения в фальсификациях. Он назвал американского госсекретаря «зомби» и посоветовал смириться с «полным провалом» американской дипломатии в Венесуэле.

Ранее команда действующего президента США Дональда Трампа обнародовала видеозапись с камер наблюдения участка для подсчета голосов в округе Фултон, штат Джорджия. На записи видно, как наблюдатели от Республиканской партии покидают здание в 10 часов вечера, после чего оставшиеся в зале четыре человека достают из-под столов чемоданы с бюллетенями и продолжают подсчет. В офисе штата заявили, что эти чемоданы были «обычными контейнерами для бюллетеней».