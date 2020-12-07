Трубоукладчик "Академик Черский" подошел к участку стройки "СП-2"

"Академик Черский" остановился в Балтийском море между польским берегом и датским островом Борнхольм. Здесь должно продолжиться строительство "Северного потока — 2".

"Академик Черский" остановился в Балтийском море между польским берегом и датским островом Борнхольм. Здесь должно продолжиться строительство "Северного потока — 2".

На текущий момент в области достройки находятся также два судна снабжения — "Умка" и ледокол "Владислав Стрижов". Первое располагается в немецком порту Мукран, а баржа "Фортуна" стоит на якоре у немецкого Ростока.

И "Академик Черский", и "Фортуна" с начала декабря имеют разрешения на проведение работ, однако только в водах Германии. Длина данного участка составляет 2,6 километра. Основной территорией для строительства газопровода по-прежнему является исключительная экономическая зона Дании. Там необходимо уложить 50 километров магистрали.

В Федеральном ведомстве судоходства и гидрографии Германии предполагают, что строительство "Северного потока — 2" может продолжиться при помощи "Академика Черского". По словам экспертов, при синхронной работе трубоукладчики могут завершить строительство к лету 2021 года.