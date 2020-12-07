Украинский футболист Василенко получил 12 лет строгача за шпионаж в РФ

Бывший футболист из Украины Василий Василенко стал фигурантом уголовного дела о шпионаже. По решению Мосгорсуда ближайшие 12 лет он проведет за решеткой.

Бывший футболист из Украины Василий Василенко стал фигурантом уголовного дела о шпионаже. По решению Мосгорсуда ближайшие 12 лет он проведет за решеткой.

Осужденный спортсмен будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Во время заседаний гособвинение просило для подсудимого 16 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба инстанции.

Василенко отправили в СИЗО в октябре минувшего года. Он обвинялся в покушении на контрабанду отравляющих веществ и оружия. Летом текущего года суд продлил арест экс-футболисту и переквалифицировал дело на шпионаж. По данным ФСБ России, украинец собирал информацию в Москве для своей родины. Отмечается, что судебные процессы проводились в закрытом режиме, поскольку документы по делу обвиняемого содержат гриф "секретно".