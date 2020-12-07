Крематорий немецкого стандарта будет отапливать школы и дома в Днепре

Многофункциональный крематорий немецкого качества построят на Украине. На проектирование объекта выделен миллион гривен, сообщают местные СМИ.

Многофункциональный крематорий немецкого качества построят на Украине. На проектирование объекта выделен миллион гривен, сообщают местные СМИ.

Новый крематорий будет расположен в Днепре. За основу проекта специалисты взяли находящийся на востоке Германии объект, который построила компания IFZW Gmb H&Co. Планируется, что эта же фирма займется возведением крематория на Украине.

Главной особенностью такого сооружения является жар и тепло, которые идут на обогрев близлежащих жилых домов, детских садов и школ. Температура горения в печи достигает значения в 1000 градусов Цельсия. Процесс кремации одного тела в среднем занимает от 40 до 50 минут.