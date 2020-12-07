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13:54   7 Декабря 2020
Общество

Крематорий немецкого стандарта будет отапливать школы и дома в Днепре

Крематорий немецкого стандарта будет отапливать школы и дома в Днепре

Многофункциональный крематорий немецкого качества построят на Украине. На проектирование объекта выделен миллион гривен, сообщают местные СМИ.

Новый крематорий будет расположен в Днепре. За основу проекта специалисты взяли находящийся на востоке Германии объект, который построила компания IFZW Gmb H&Co. Планируется, что эта же фирма займется возведением крематория на Украине.

Главной особенностью такого сооружения является жар и тепло, которые идут на обогрев близлежащих жилых домов, детских садов и школ. Температура горения в печи достигает значения в 1000 градусов Цельсия. Процесс кремации одного тела в среднем занимает от 40 до 50 минут.

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#украина #днепр #крематорий

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