Лавров заявил, что конфликт в Карабахе находится на выходе из горячей фазы

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что договоренности между лидерами РФ, Азербайджана и Армении позволили остановить войну в Нагорном Карабахе.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что договоренности между лидерами РФ, Азербайджана и Армении позволили остановить войну в Нагорном Карабахе.

По его словам, конфликт в Нагорном Карабахе пока только выходит из горячей фазы. Он также добавил, что Россия продолжит оказывать посредничество в обмене пленными между сторонами конфликта в Карабахе.

Напомним, в конце сентября в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта. В начале ноября Азербайджан и Армения при посредничестве РФ договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, в регионе были размещены российские миротворцы.