Отношения между США и Россией сейчас находятся не в очень хорошем состоянии не по вине Москвы.

Отношения между США и Россией сейчас находятся не в очень хорошем состоянии не по вине Москвы.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что страны могли бы сконцентрироваться на достижении целей устойчивого развития. Это могло бы стать основой диалога, который сейчас находится не в очень хорошем состоянии.

Двусторонними отношениями между странами занимается МИД, а также другие ведомства. Песков отметил роль президента страны в этом вопросе.