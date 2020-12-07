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13:35   7 Декабря 2020
Политика

Отношения между Россией и США подверглись критике в Кремле

Отношения между Россией и США подверглись критике в Кремле

Отношения между США и Россией сейчас находятся не в очень хорошем состоянии не по вине Москвы.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что страны могли бы сконцентрироваться на достижении целей устойчивого развития. Это могло бы стать основой диалога, который сейчас находится не в очень хорошем состоянии.

Двусторонними отношениями между странами занимается МИД, а также другие ведомства. Песков отметил роль президента страны в этом вопросе.

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#россия #сша #песков

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