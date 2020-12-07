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13:30   7 Декабря 2020
Общество

В Кремле оценили достижения российской программы импортозамещения

В Кремле оценили достижения российской программы импортозамещения

Результаты отечественной программы замещения импортных продуктов питания признаны успешными руководством страны.

Согласно предоставленным данным, объем импорта мяса в РФ снизился на 65%. Кроме того, выросло производство отечественной рыбы: 4,21 тонны лососевых в 2019 году против 3,68 тонны в 2013 году.

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#россия #песков #импортозамещение #продукты питания

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