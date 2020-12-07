13:30 7 Декабря 2020Общество
В Кремле оценили достижения российской программы импортозамещения
Результаты отечественной программы замещения импортных продуктов питания признаны успешными руководством страны.
Результаты отечественной программы замещения импортных продуктов питания признаны успешными руководством страны.
Согласно предоставленным данным, объем импорта мяса в РФ снизился на 65%. Кроме того, выросло производство отечественной рыбы: 4,21 тонны лососевых в 2019 году против 3,68 тонны в 2013 году.