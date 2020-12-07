Кремлю известно, кто стоит за распространением слухов об окружении Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что ему известен источник слухов о ближнем окружении Путина.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что ему известен источник слухов о ближнем окружении Путина.

Песков отметил, что информационные вбросы не достигают своей цели. В Кремле ожидают их продолжения и знают, кто стоит за распространением ложной информации.

"Мы ранее уже говорили, что такие вот информационные упражнения будут продолжаться, нам об этом хорошо известно и было известно ранее. Все это, как правило, иногда умело, иногда нет, подгонка разных слухов, зачастую не имеющих ничего общего с реальностью", — рассказал прессе Песков.

Называть имена источников пресс-секретарь не стал, но сообщил, что властям "достаточно знания того, кто они есть".