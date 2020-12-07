13:24 7 Декабря 2020Армия
В ЛНА указали на пагубное влияние распространения бандформирований в Ливии
Распространение незаконных вооруженных группировок в Ливии должно быть прекращено, заявил каналу Alhadath бригадный генерал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид Махджуб.
Распространение незаконных вооруженных группировок в Ливии должно быть прекращено, заявил каналу Alhadath бригадный генерал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид Махджуб.
Такое заявление руководитель управления ЛНА по поддержанию морального духа сделал в эфире телеканала, передает Федеральное агентство новостей. По его мнению, непрекращающийся рост преступности в стране препятствует работе различных государственных институтов и учреждений.
"Военное направление должно стать основой политического решения", — отметил генерал.
Спецоперация ЛНА по уничтожению ячеек террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) не идет вразрез с режимом прекращения огня, действующим на территории Ливии, подчеркнул Махджуб.