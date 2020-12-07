В ЛНА указали на пагубное влияние распространения бандформирований в Ливии

Распространение незаконных вооруженных группировок в Ливии должно быть прекращено, заявил каналу Alhadath бригадный генерал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид Махджуб.

Распространение незаконных вооруженных группировок в Ливии должно быть прекращено, заявил каналу Alhadath бригадный генерал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид Махджуб.

Такое заявление руководитель управления ЛНА по поддержанию морального духа сделал в эфире телеканала, передает Федеральное агентство новостей. По его мнению, непрекращающийся рост преступности в стране препятствует работе различных государственных институтов и учреждений.

"Военное направление должно стать основой политического решения", — отметил генерал.

Спецоперация ЛНА по уничтожению ячеек террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) не идет вразрез с режимом прекращения огня, действующим на территории Ливии, подчеркнул Махджуб.