Минздрав: Мурашко не предлагал ограничивать передвижение россиян в стране

По словам помощника главы ведомства, фраза была вырвана из контекста.

Министерство здравоохранения РФ не планировало ограничивать передвижение граждан между регионами и муниципалитетами. Об этом РБК заявил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов. По его словам, фраза о такой возможности была вырвана из контекста.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что очаги коронавирусной инфекции «требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов».

Однако, по словам Кузнецова, заявление было сделано в ходе научного доклада на конференции «Медицина и качество». Тогда эксперты обсуждали меры, которые «ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами».

Кроме того, Мурашко подчеркнул, что меры по коронавирусу будут актуальны в России до тех пор, пока на распространение пандемии не получится влиять с помощью лекарств.

«До того как мы научимся активно управлять фармацевтический, нам придется использовать такие мероприятия, как противоэпидемические системы ограничений, системы локдаунов и так далее. Это вынужденная мера, но для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения, она является допустимой», — отметил Мурашко.

В ходе первой волны коронавируса, весной, ряд российских регионов получил право устанавливать собственный порядок передвижения граждан. Среди них — Нижегородская, Белгородская область, Еврейская АО и другие. Чечня, например, закрывалась как на въезд, так и на выезд. Постепенное снятие ограничений началось летом.