Грудинин отказался сохранить Дворец культуры и бесплатные кружки в Совхозе им. Ленина

1 января 2021 года прекращает работу уникальный Дворец культуры в Совхозе имени Ленина. Владелец ДК – миллиардер-махинатор Павел Грудинин, выставил муниципалитету, который арендует клуб, заведомо невыполнимые условия.

1 января 2021 года прекращает свою работу уникальный Дворец культуры в Совхозе имени Ленина. Владелец ДК – миллиардер-махинатор Павел Грудинин, выставил муниципалитету, который арендует клуб, заведомо невыполнимые условия. 600 детей в один момент лишаются возможности получать дополнительное образование. Жители совхоза готовы на крайние меры, что спасти нормальную жизнь в поселке от самоуправства «красного барина».

Одних лишь махинаций с совхозным имуществом «красному барину» Павлу Грудинину показалось мало. В очередном приступе «социальной клептомании» он решил оставить без Дворца культуры весь поселок и отказался продлевать договор аренды с муниципалитетом.

По закону, администрация имеет право арендовать площади для организации бесплатных кружков и секций для жителей Ленинского округа. Но миллиардер-махинатор решил толкнуть муниципалитет на преступление, и потребовал заключить с ним договор на аренду не только здания, но и земли под ним. Если бы глава муниципалитета на это пошел, то ему грозило бы наказание по уголовной статье «нецелевое использование бюджетных средств». Такие сделки запрещены федеральным законом, но Грудинину это как будто не известно, и он нагло заявляет, что договора не будет.

Этому финальному аккорду предшествовали пять месяцев переговоров и переписки. «Красный барин», впрочем, как обычно, «терял» письма, не отвечал на запросы администрации Ленинского городского округа. Павел Грудинин все это время продолжал издеваться над жителями поселка: стариками и ветеранами. Призвать его к милосердию и пониманию пытались коллеги-депутаты Совета Ленинского района. Но и они поняли, что перед ними человек без совести, который воюет с собственным народом, но не выполняет даже закона войны – не трогать гражданское население во время боевых действий.

«Я считаю, что Павел Грудинин это правило нарушил, перешел черту и взывать к его чувствам и совести бессмысленно. И я считаю, что надо начинать серьезную работу по рассмотрению итогов приватизации в отдельно взятом Закрытом Акционерном Обществе. Ибо на сегодняшний день в поселке сложилась совершенно фантастическая ситуация: многоэтажные, многоквартирные дома стоят на земле…. ЗАО. То есть, на земле Грудинина!! В его личном, мягко говоря, огороде!», — так отреагировал на действия «красного барина» Грудинина депутат Александр Баюклин.

Администрация территориального отдела «Картинский» тоже пыталась призвать миллиардера-махинатора быть сдержанней. Уж слишком часто он стал нарушать обещания, данные детям. Но и это не помогло. Глава терротдела Андрей Извеков не стал скрывать эмоций по поводу произошедшего.

«Допустить такое немыслимо и невозможно. Вместе с депутатами, активистами, родителями воспитанников дома культуры мы неоднократно писали открытые письма директору ЗАО, но, к сожалению, не увидели готовности услышать жителей̆», - считает Андрей Извеков.

В этом году «красный барин» умудрился растерять все уважение своих земляков. За махинации с землей, деньгами ЗАО «Совхоз имени Ленина» и векселями суд лишил его права распоряжаться имуществом совхоза. Сегодня, де-факто, Грудинин управляет сельхозпредприятием незаконно. Его подельники, которые ранее удовлетворяли все его прихоти, ждут решения правоохранительных органов. Между тем, 600 детей - воспитанников Дворца культуры вынуждены искать себе новые занятия, которых в совхозе не так много. Ведь кроме ДК Грудинин решил таким же способом закрыть и совхозный Центр спорта. Это стало последнее каплей в терпении жителей поселка. Они стали массово собирать подписи с требованием к Грудинину подписать договор и не убивать их труд и право на достойную жизнь.

К ним присоединились и работники ДК, которые требуют от махинатора не распоряжаться их жизнями. К сбору подписей присоединились волонтеры местного общественного движения «За совхоз! За людей! За достойное будущее!», которые, только за пару дней, собрали более 100 подписей под ультиматумом «красному барину».