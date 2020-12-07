Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:17   7 Декабря 2020
Политика

Задержанием российских журналистов в Турции заинтересовались в Кремле

Задержанием российских журналистов в Турции заинтересовались в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации с российскими журналистами, которых задержали в Турции.

По его словам, дипломаты находятся в контактах с турецкой стороной. Песков надеется, что в ближайшее время журналисты будут отпущены.

Пресс-секретарь президента РФ также заверил, что Россия сделает все возможное, чтобы помочь задержанным представителям СМИ. Москва продолжает изучать обстоятельства инцидента, резюмировал Песков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#песков #турция #журналисты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров