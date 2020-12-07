Задержанием российских журналистов в Турции заинтересовались в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации с российскими журналистами, которых задержали в Турции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации с российскими журналистами, которых задержали в Турции.

По его словам, дипломаты находятся в контактах с турецкой стороной. Песков надеется, что в ближайшее время журналисты будут отпущены.

Пресс-секретарь президента РФ также заверил, что Россия сделает все возможное, чтобы помочь задержанным представителям СМИ. Москва продолжает изучать обстоятельства инцидента, резюмировал Песков.