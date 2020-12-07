Причисление жителей Курил к гражданам Японии возмутило российского сенатора

Причисление жителей Южных Курил к уроженцам Японии является провокацией, заявил сенатор от Сахалинской области, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Причисление жителей Южных Курил к уроженцам Японии является провокацией, заявил сенатор от Сахалинской области, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Японская газета Hokkaido Shimbun написала, что США считает россиян, которые родились на Южных Курилах, уроженцами Японии. Информация появилась в правилах розыгрыша грин-карт, которые опубликовали на сайте Госдепа США.

Карасин считает, что заявления являются политической глупостью и провокацией. По его словам, нет смысла обсуждать подобные решения американского госдепа.

Телеканал "360" ранее сообщал, что премьер-министр Японии Есихидэ Суга пообещал урегулировать спор с Россией вокруг Курильских островов. Политик намерен заключить мирный договор с Москвой.