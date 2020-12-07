Кремль не станет вводить локдаун и ограничивать перемещение граждан между регионами РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Кремль не станет вводить локдаун и ограничивать перемещение граждан между регионами РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам политика, в Кремле не считают необходимым ограничивать передвижение россиян. Однако губернаторы регионов наделены полномочиями вводить ограничения в случае острой необходимости на фоне пандемии COVID-19, добавил Песков.

В российском Минздраве ранее предложили ввести дополнительные ограничения из-за коронавируса.