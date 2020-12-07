13:11 7 Декабря 2020Политика
Необходимости ограничивать поездки по России из-за коронавируса нет - Кремль
Кремль не станет вводить локдаун и ограничивать перемещение граждан между регионами РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Кремль не станет вводить локдаун и ограничивать перемещение граждан между регионами РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По словам политика, в Кремле не считают необходимым ограничивать передвижение россиян. Однако губернаторы регионов наделены полномочиями вводить ограничения в случае острой необходимости на фоне пандемии COVID-19, добавил Песков.
В российском Минздраве ранее предложили ввести дополнительные ограничения из-за коронавируса.