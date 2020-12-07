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13:17   7 Декабря 2020
Россия

Звезде «Аншлага» поставили страшный диагноз

Звезде «Аншлага» поставили страшный диагноз

Звезде «Аншлага» и «Смехопанорамы» Светлане Рожковой осталось жить полтора года. В 2018 году врачи обнаружили у нее цирроз печени предпоследней стадии. О своем нынешнем состоянии юмористка рассказала в студии программы «Звезды сошлись».

Артистка подчеркнула, что тогда многие посчитали, что болезнь у нее развилась из-за употребления алкоголя. Однако непереносимость спиртного у Рожковой была замечена еще в юности. Однажды девушка выпила 150 граммов крепкого напитка. Выжить ей удалось благодаря друзьям, которые оказались рядом — они сломали ей грудину. Как впоследствии отметили медики, именно это и спасло ей жизнь.

«У нас принято думать, что если цирроз печени, значит, человек бухал. У меня же с алкоголем не заладилось с самой юности», — сказала Рожкова.

Причиной смертельного диагноза стал аутоиммунный гепатит, обострившийся на фоне стресса. Сообщается, что несколько лет назад у Рожковой на руках умер отец. Уход за ним и подорвал и здоровье артистки.

В студии программы юмористка поблагодарила всех за помощь в борьбе с болезнью.

 

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#диагноз #болезнь #рожкова

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