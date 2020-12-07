Звезде «Аншлага» поставили страшный диагноз

У юмористки Светланы Рожковой выявили цирроз печени последней стадии, врачи отвели ей полтора года.

Звезде «Аншлага» и «Смехопанорамы» Светлане Рожковой осталось жить полтора года. В 2018 году врачи обнаружили у нее цирроз печени предпоследней стадии. О своем нынешнем состоянии юмористка рассказала в студии программы «Звезды сошлись».

Артистка подчеркнула, что тогда многие посчитали, что болезнь у нее развилась из-за употребления алкоголя. Однако непереносимость спиртного у Рожковой была замечена еще в юности. Однажды девушка выпила 150 граммов крепкого напитка. Выжить ей удалось благодаря друзьям, которые оказались рядом — они сломали ей грудину. Как впоследствии отметили медики, именно это и спасло ей жизнь.

«У нас принято думать, что если цирроз печени, значит, человек бухал. У меня же с алкоголем не заладилось с самой юности», — сказала Рожкова.

Причиной смертельного диагноза стал аутоиммунный гепатит, обострившийся на фоне стресса. Сообщается, что несколько лет назад у Рожковой на руках умер отец. Уход за ним и подорвал и здоровье артистки.

В студии программы юмористка поблагодарила всех за помощь в борьбе с болезнью.