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12:39   7 Декабря 2020
Россия

В Крыму построят четыре опреснителя из-за нехватки воды

В Крыму построят четыре опреснителя из-за нехватки воды

В четырех районах Крыма планируют построить опреснители морской воды. Площадки для таких установок будут предусмотрены в прибрежных городах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании о ситуации с водоснабжением полуострова.

Сообщается, что из-за засухи в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов, а также обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ питьевая вода подается по графику утром и вечером. Такие же ограничения действуют в других городах полуострова, в Севастополе введен режим повышенной готовности.

В Крыму построят четыре опреснителя из-за нехватки воды

По словам Аксенова, подходящие места для опреснителей следует искать в Судаке, Керчи и Феодосии, как прибрежных территориях. В свою очередь министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Черняев добавил, что такая площадка для строительства опреснительной установки подготовлена под Ялтой.

«Пилотный проект с учетом остроты ситуации мы делаем сейчас в Симферополе (проект создания установки в селе Фрунзе). Однако, все наши муниципальные образования, которые сидят на подземных источниках, должны иметь альтернативу в качестве опреснительной установки. Особенно те, которые находятся на берегу моря - не надо тратить большие деньги, чтобы тянуть трубу большого диаметра»,— отметил Аксенов.

Кроме того, рассматривается возможность полного перевода Белогорского района на обеспечение из Тайганского водохранилища. Для этого с 15 декабря перекачка воды из него в Симферопольское водохранилище приостановится на зиму.

В Крыму построят четыре опреснителя из-за нехватки воды

Остро проблема водоснабжения Крыма возникла в 2014 году, после того, как Украина перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу. Сообщается, что он удовлетворял до 90% потребностей полуострова.

Член экспертно-консультационного совета по совершенствованию законодательства в сфере защиты национальных интересов и вопросах международной политики при Госдуме Роман Зыков предложил альтернативу Северо-Крымскому каналу. В частности, он выступил за переброс воды из реки Кубань через трубопровод, проложенный по дну Азовского моря.

В Крыму построят четыре опреснителя из-за нехватки воды

Политолог Александр Форманчук назвал подобный проект «Восточного канала» «очень серьезным подспорьем» для водной системы Крымского полуострова. Как он отметил в беседе с «Политикой Сегодня», такой трубопровод мог бы обеспечить поступление воды в питающую Керченский полуостров и восток Крыма часть Северо-Крымского канала, например, Судак и Феодосию.

Правительство России планирует направить более 48 млрд рублей до 2024 года для устранения дефицита воды на полуострове. Согласно комплексному плану, объем подачи воды составит не менее 310 тыс. кубометров в сутки.

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