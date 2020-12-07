В Крыму построят четыре опреснителя из-за нехватки воды

Подходящие места для опреснителей будут искать в Судаке, Керчи и Феодосии, отметил глава республики Сергей Аксенов.

В четырех районах Крыма планируют построить опреснители морской воды. Площадки для таких установок будут предусмотрены в прибрежных городах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании о ситуации с водоснабжением полуострова.

Сообщается, что из-за засухи в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов, а также обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ питьевая вода подается по графику утром и вечером. Такие же ограничения действуют в других городах полуострова, в Севастополе введен режим повышенной готовности.

По словам Аксенова, подходящие места для опреснителей следует искать в Судаке, Керчи и Феодосии, как прибрежных территориях. В свою очередь министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Черняев добавил, что такая площадка для строительства опреснительной установки подготовлена под Ялтой.

«Пилотный проект с учетом остроты ситуации мы делаем сейчас в Симферополе (проект создания установки в селе Фрунзе). Однако, все наши муниципальные образования, которые сидят на подземных источниках, должны иметь альтернативу в качестве опреснительной установки. Особенно те, которые находятся на берегу моря - не надо тратить большие деньги, чтобы тянуть трубу большого диаметра»,— отметил Аксенов.

Кроме того, рассматривается возможность полного перевода Белогорского района на обеспечение из Тайганского водохранилища. Для этого с 15 декабря перекачка воды из него в Симферопольское водохранилище приостановится на зиму.

Остро проблема водоснабжения Крыма возникла в 2014 году, после того, как Украина перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу. Сообщается, что он удовлетворял до 90% потребностей полуострова.

Член экспертно-консультационного совета по совершенствованию законодательства в сфере защиты национальных интересов и вопросах международной политики при Госдуме Роман Зыков предложил альтернативу Северо-Крымскому каналу. В частности, он выступил за переброс воды из реки Кубань через трубопровод, проложенный по дну Азовского моря.

Политолог Александр Форманчук назвал подобный проект «Восточного канала» «очень серьезным подспорьем» для водной системы Крымского полуострова. Как он отметил в беседе с «Политикой Сегодня», такой трубопровод мог бы обеспечить поступление воды в питающую Керченский полуостров и восток Крыма часть Северо-Крымского канала, например, Судак и Феодосию.

Правительство России планирует направить более 48 млрд рублей до 2024 года для устранения дефицита воды на полуострове. Согласно комплексному плану, объем подачи воды составит не менее 310 тыс. кубометров в сутки.