Ученые из Петербурга спрогнозировали пик коронавируса в России

Россия приближается к пику коронавирусной инфекции, считают сотрудники Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета.

Россия приближается к пику коронавирусной инфекции, считают сотрудники Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета.

Сейчас медики каждый день регистрируют от 24 до 28 тысяч новых пациентов с коронавирусом. Такой рост может сохраняться приблизительно до 22 декабря, после чего начнется медленный спад. В разных регионах точка отсчета будет варьироваться, сообщают "Известия".

В Москве, например, пик заболевших ожидается с 10 по 12 декабря. В эти дни медики будут выявлять по 150 тысяч человек. В Санкт-Петербурге это произойдет чуть позже — 15 или 16 декабря, когда количество новых случаев достигнет 65 тысяч человек за сутки, объяснили ученые. В своей модели они оперируют данными других стран. Известно, что в России распространение вируса идет с небольшим отрывом от европейских государств.