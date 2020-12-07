Ливийский парламентарий обвинил ООН в сговоре с террористами

Запрещенная в РФ террористическая группировка "Братья-мусульмане" влияет на ситуацию в Ливии при помощи Форума политического диалога в Тунисе.

Запрещенная в РФ террористическая группировка "Братья-мусульмане" влияет на ситуацию в Ливии при помощи Форума политического диалога в Тунисе.

По словам члена Палаты представителей от Тархуны Мухаммада Абани, радикалы используют форум для дестабилизации обстановки в государстве. Содействие в этом направлении им оказывает исполняющая обязанности руководителя Миссии ООН по поддержке Ливии Стефани Уильямс, заявил политик.

Парламентарий подчеркнул, именно представитель ООН поспособствовала тому, чтобы члены бандформирования участвовали в мероприятии по урегулированию кризиса в Ливии. Граждане североафриканской страны выступают против участия радикалов в переговорах, пишет Федеральное агентство новостей.

Ранее телеканал "360" писал, что Турция не хочет выводить войска из Ливии.