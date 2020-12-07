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11:42   7 Декабря 2020
Общество

Угольникова с COVID-19 доставили в больницу

Угольникова с COVID-19 доставили в больницу

Руководителя студии "Военфильм" Игоря Угольникова госпитализировали в московское медицинское учреждение из-за осложнений, вызванных пневмонией коронавирусной инфекции.

Пиар-директор студии Ольга Родионова пояснила, что состояние деятеля искусства не вызывает опасений. Первые недомогания продюсер почувствовал в конце ноября, когда у него пропало обоняние и появилась слабость в теле. Семья актера настояла на проведении теста на коронавирус, показавшего наличие штамма инфекции в организме. Тогда Угольников принял решение лечиться дома до ухудшения самочувствия.

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#больница #COVID-19 #Угольников

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