ФСБ задержала пособников террористов в Красноярском крае

Сторонники террористической организации задержаны силовиками Краснодарского края при попытке одного из ячейки покинуть страну.

Сторонники террористической организации задержаны силовиками Краснодарского края при попытке одного из ячейки покинуть страну.

Региональное управление ФСБ пресекло деятельность сторонников запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Одного участника подпольной ячейки задержали в аэропорту Красноярска, остальных — по месту проживания.