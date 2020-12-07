Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:38   7 Декабря 2020
Происшествия

ФСБ задержала пособников террористов в Красноярском крае

ФСБ задержала пособников террористов в Красноярском крае

Сторонники террористической организации задержаны силовиками Краснодарского края при попытке одного из ячейки покинуть страну.

Региональное управление ФСБ пресекло деятельность сторонников запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Одного участника подпольной ячейки задержали в аэропорту Красноярска, остальных — по месту проживания.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#фсб #террористы #красноярск #красноярский край

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров