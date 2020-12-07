Россиянам могут упростить получение вычетов по НДФЛ

Упрощенный порядок получения налогового вычета по НДФЛ может заработать в России с 1 января 2021 года, согласно проекту изменений в Налоговый кодекс, подготовленному Минфином РФ.

Упрощенный порядок получения налогового вычета по НДФЛ может заработать в России с 1 января 2021 года, согласно проекту изменений в Налоговый кодекс, подготовленному Минфином РФ.

Предполагается, что для получения вычета не потребуется подавать в налоговые органы декларацию о доходах физических лиц, а также подтверждающие документы. Понадобится только заявление, которое будет автоматически сгенерировано в личном кабинете налогоплательщика. Право на выплаты будет проверяться автоматизированной системой, которая получает данные не только из ФНС, но и из внешних источников.

Изменения коснутся платежей на покупку жилья и выплаты процентов по целевым займам, а также операций с индивидуальным инвестиционным счетом (ИИС). Инициатива снизит расходы банков, пишут "Известия" со ссылкой на Минфин.

"Раньше они готовили и выдавали гражданам документы в бумажном формате для подтверждения права на получение вычета. Теперь все перейдет в онлайн-режим", — дополнили в пресс-службе ведомства.

Правительственная комиссия по законопроекту рассмотрит изменения в проект 7 декабря.