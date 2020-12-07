Следователи выяснят причины смерти 101-летнего ветерана войны в Москве

Тело участника войны было обнаружено на Большой Черемушкинской улице.

Тело участника войны было обнаружено на Большой Черемушкинской улице.

Следственный комитет начал проверку по факту смерти 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Валерия Северинова, тело которого было обнаружено на Большой Черемушкинской улице в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что Северинов служил в Воздушно-десантных войсках на должности командира пулеметного отделения, принимал участие в боях за освобождение Венгрии и Австрии. Имеет ордена и медали "За отвагу", "За освобождение Будапешта", "За взятие Вены", "За освобождение Праги", "За Победу над Германией".

После окончания войны работал директором предприятия "Фотон". В 1997 году вышел на пенсию.