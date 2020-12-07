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11:25   7 Декабря 2020
Происшествия

Блогер Reeflay пройдет экспертизу у психиатра

Блогер Reeflay пройдет экспертизу у психиатра

Следователи назначили психологическую экспертизу по делу блогера Стаса Решетникова (Reeflay), во время прямого эфира которого скончалась девушка.

В деле Решетникова могут появиться новые эпизоды, сообщил источник в правоохранительных органах. Следователи изъяли имеющие значение для расследования дела документы, сведения из компьютера и мобильного телефона, принадлежащих блогеру. Перед судмедэкспертами поставят различные вопросы, среди которых информация о психическом состоянии обвиняемого, в частности, в момент совершения им преступления.

Решетников вел онлайн-трансляцию у себя дома 2 декабря, в ходе которой было видно 27-летнюю девушку, лежащую на полу без сознания. Потом мужчина перенес ее на диван и просил очнуться, но девушка в этот момент была уже мертва.

Блогер вызвал скорую помощь и полицию, которые констатировали ее смерть. Решетников отрицает свою причастность к гибели девушки, сообщив, что она употребляла наркотики.

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