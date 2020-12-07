Блогер Reeflay пройдет экспертизу у психиатра

Следователи назначили психологическую экспертизу по делу блогера Стаса Решетникова (Reeflay), во время прямого эфира которого скончалась девушка.

Следователи назначили психологическую экспертизу по делу блогера Стаса Решетникова (Reeflay), во время прямого эфира которого скончалась девушка.

В деле Решетникова могут появиться новые эпизоды, сообщил источник в правоохранительных органах. Следователи изъяли имеющие значение для расследования дела документы, сведения из компьютера и мобильного телефона, принадлежащих блогеру. Перед судмедэкспертами поставят различные вопросы, среди которых информация о психическом состоянии обвиняемого, в частности, в момент совершения им преступления.

Решетников вел онлайн-трансляцию у себя дома 2 декабря, в ходе которой было видно 27-летнюю девушку, лежащую на полу без сознания. Потом мужчина перенес ее на диван и просил очнуться, но девушка в этот момент была уже мертва.

Блогер вызвал скорую помощь и полицию, которые констатировали ее смерть. Решетников отрицает свою причастность к гибели девушки, сообщив, что она употребляла наркотики.