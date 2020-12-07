Карстен Риис: США не помешает дружбе Пекина и Москвы

Россия продолжит сотрудничество с Китаем, убежден датский эксперт Карстен Риис.

Россия продолжит сотрудничество с Китаем, убежден датский эксперт Карстен Риис.

После выборов в Соединенных Штатах РФ и КНР продолжат наращивать совместную работу, так NEWS.ru прокомментировал слова будущего госсекретаря США датский экономик Карстен Риис. Энтони Блинкен утверждал, что Россия "зависима" от Китая и США при удобном случае этим охотно воспользуются. Эксперт также считает, что совместная работа Российской Федерации и Китайской Народной Республики будет продолжаться до тех пор, пока Вашингтон не согласится на сотрудничество с Москвой.

"До тех пор, пока Вашингтон будет отказываться сотрудничать с Россией по вопросам Китая, РФ будет только наращивать взаимодействие с Пекином. Клин вбить не удастся", — уверен аналитик.

Карстен Риис предполагает, если Америка предложит России хорошую альтернативу, возможно, РФ будет способна поддерживать отношения с двумя странами одновременно.