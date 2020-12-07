Вассерман рассказал об экономической зависимости Украины от СССР

Украинское государство серьезно пострадало после распада Советского Союза. Об этом сообщил известный интеллектуал Анатолий Вассерман.

Украинское государство серьезно пострадало после распада Советского Союза. Об этом сообщил известный интеллектуал Анатолий Вассерман.

Эксперт в 1991 году разобрал материалы пропагандистской листовки с призывами к развалу Советского Союза. По его словам, в указанном документе имелись данные об экономическом положении СССР, Украины и некоторых стран Запада.

Авторы материалов сделали вывод, что Украина может "хорошо зажить" после выхода из состава Советского Союза. Анатолий Вассерман заявил, что все указанные в листовке экономические показатели Украины были достигнуты только при помощи того, что Незалежная входила в СССР, пишет "Украина.ру".

Ранее телеканал "360" писал, что пожилая украинка пришла на выборы мэра с советским паспортом.