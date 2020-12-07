Алтайский депутат-ревнивец застрелил бывшую жену и ее ухажера

Депутата сельсовета Соузгинского сельского поселения задержали по подозрению в жестокой расправе над экс-супругой и ее новым возлюбленным. Ему грозит внушительный срок.

Депутата сельсовета Соузгинского сельского поселения задержали по подозрению в жестокой расправе над экс-супругой и ее новым возлюбленным. Ему грозит внушительный срок.

Следователи по Республике Алтай завели против мужчины уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, рассказали в пресс-службе регионального СК РФ.

По предварительной информации, в ночь на 5 декабря в селе Соузга обвиняемый ворвался в квартиру, где находилась его бывшая жена и ее сожитель, и выстрелил в пару из охотничьего ружья не менее десяти раз. Пострадавшие от полученных ранений скончались до приезда медиков. Установлено, что злоумышленник имел разрешение на оружие. После содеянного предполагаемого преступника госпитализировали с тяжелыми травмами. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать иные детали инцидента и мотив поступка.