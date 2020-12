Цикады или акустическое оружие? В США нашли причину недомогания дипломатов на Кубе

Ученые из США три года исследовали загадочную болезнь американских дипломатов из Кубы и КНР.

Ученые из Национальной академии наук, инженерии и медицины США (The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, NASEM) нашли возможную причину загадочных симптомов, на которые в 2017 году жаловались американские дипломаты на Кубе, а после и в КНР. Необъяснимую болезнь тогда прозвали «гаванским синдромом», а работников посольств США отозвали лечиться на родину.

Спустя три года специалисты вынесли свой вердикт: по дипломатам нанесли удар направленным радиочастотным излучением. В списке подозреваемых теперь числятся спецслужбы Пекина, Гаваны и, конечно, Москвы.

Голова на месте

Все началось в 2016 году. Сотрудники американского и канадского посольств на солнечной Кубе начали ощущать странные симптомы: бессонницу, тошноту, постоянные головные боли, потерю координации и равновесия. Поначалу многие не придали этому значения, однако со временем одинаковые признаки начали появляться у все большего числа людей. Позже выяснилось, что похожие жалобы поступают даже от членов семей госслужащих.

В 2017 году дипломаты официально заявили о проблеме и обратились за помощью. В Вашингтоне изучили симптомы и пообещали отнестись к расследованию «крайне серьезно». Одно стало ясно сразу: сотрудников посольств «атаковали». Иные версии случившегося на рассматривались.

«Мы раньше никогда не сталкивались с этим», — сетовала тогда представитель Государственного департамента Хизер Науэрт.

С необъяснимым «этим» дипломаты из США действительно не сталкивались, зато постоянно чувствовали не самый радушный прием со стороны жителей Кубы. Те постоянно пытались насолить американцам: писали откровенные послания гвоздями на их машинах, травили домашних животных и даже взламывали дома. В Вашингтоне о проблемах знали, в кулуарах шептались о правительстве Кубы, которое якобы дает соответствующие указания местным бандитам. Впрочем, напрямую Гавану ни разу не обвинили даже после ухудшения самочувствия дипломатов.

«В целом мне известно, что представители других государств сталкивались с подобной тактикой со стороны кубинского правительства в прошлом. Но опять-таки мы не возлагаем на него ответственность за это: мы не знаем, кто причастен к этим инцидентам», — говорила Хизер Науэрт.

Впервые версию о направленном акустическом ударе озвучила газета The New York Times (NYT). По версии издания, неподалеку от американского посольства могло быть установлено специальное устройство, которое воздействует на сотрудников. Еще одной версией стала кубинская «прослушка», которую агенты Гаваны якобы расставили по всему зданию.

Обращали внимание и на тот аспект, что посольство на Кубе вновь открылось в 2015 году (после 50-летнего перерыва) благодаря политике тогдашнего президента США Барака Обамы. Он пытался настроить отношения Вашингтона и Гаваны на позитивную волну, а подобными «акустическими атаками» правительство Кубы «ответило» на перспективу сотрудничества с США.

Многие дипломаты были отозваны на родину для прохождения курса реабилитации. Правительство США обвинило Гавану в том, что она не смогла обеспечить безопасность сотрудников посольства. В качестве ответных мер Вашингтон даже выслал двух кубинских дипломатов из страны.

Пострадавшие канадцы же не растерялись и подали в суд на свое же правительство. 15 человек, среди которых были и члены семей дипломатов, обвинили Оттаву в бездействии и запоздалой реакции на проблему, а также потребовали компенсацию в размере 21 миллиона долларов (на всех).

В течение года аналогичные жалобы начали появляться и от сотрудников посольства США в КНР. Симптомы были те же.

Бесследный удар

С того момента расследованием «гаванского синдрома» занимались специалисты из NASEM, к которым с просьбой о помощи в 2017 году обратился американский Госдепартамент. Они рассматривали несколько версий: химическое воздействие, импульсная радиочастотная энергия, вирус Зика (заболевание с похожими симптомами, носителями которого являются местные комары) и ряд психологических проблем.

Ученые сошлись на акустическом воздействии, но в результатах исследования все же указали, что не исключают и другие причины расстройств. Информации о дипломатах предоставили слишком мало, а многие симптомы у пострадавших не совпадали.

«Среди рассмотренных комитетом [NASEM] механизмов наиболее вероятным объяснением этих случаев, особенно у лиц с отчетливыми ранними симптомами, является направленная импульсная радиочастотная энергия. <…> Комитет не исключил и другие возможные версии. Слишком большое число факторов объясняет сходства в одних случаях, но и различия в других», — пишут академики.

Другими словами, за три года ни одного доказательства акустической атаки ученые не нашли. Объяснить это очень просто: нет доказательств — нет и радиочастотного оружия, считает военный эксперт директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Подобные технологии применяются чаще всего как раз США и Израилем (в Грузии при Саакашвили также любили применять такие аппараты для разгона митингов). Специалист указал на самую вероятную, на его взгляд, версию, которую в 2017 году также выдвигали сами кубинцы.

«Все гораздо проще: на Кубе живут цикады и другие похожие насекомые. Они издают звук определенной частоты, которая не всеми людьми воспринимается нормально. Особенно страдают приезжие, которые живут в стране долгое время. Воздействие этих насекомых вызывает аналогичные симптомы. Я очень сомневаюсь, что Гавана обладает технологиями, которыми всегда славились как раз Соединенные Штаты», — объяснил спикер.

Для справки: звуковые колебания, которые человек даже не услышит, действительно могут привести к серьезным последствиям. К примеру, инфразвук (колебания частотой ниже 16 Герц) может вызвать недомогание или легкую тошноту как на воздухе, так и внутри здания. Звук, издаваемый одной певчей цикадой (живет в теплых странах, в том числе и на Кубе), достигает 8,5 Гц. Если такой звук «докрутить» до громкости в 180 децибел, человек может умереть.