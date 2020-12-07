Оперштаб опубликовал свежую сводку по коронавирусу в России

Количество новых случаев коронавируса в России за прошедшие сутки составило 28 142. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Количество новых случаев коронавируса в России за прошедшие сутки составило 28 142. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Общее количество заболевших с начала пандемии составило 2 488 912. Отмечается, что новые случаи обнаружили в 85 регионах страны, в 20,6% случаев не было клинических проявлений болезни.

За прошедшие сутки зафиксировано 456 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Полностью от симптомов заболевания избавились 18 850 человек.