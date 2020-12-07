Политический блок президента Венесуэлы лидирует на выборах в парламент

Коалиция "Великий патриотический полюс", возглавляемая пропрезидентской партией, набирает 67,7% голосов на парламентских выборах в Венесуэле.

Коалиция "Великий патриотический полюс", возглавляемая пропрезидентской партией, набирает 67,7% голосов на парламентских выборах в Венесуэле.

Об этом заявила президент Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо.

По ее словам, "Великий патриотический полюс" поддержали более 3 млн человек. Второе место занимает "Демократический альянс", который представляет оппозиционные партии. За них проголосовали 17,95% населения республики. Президент НИС отметила, что подсчитано более 80% голосов.

Телеканал "360" ранее сообщал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро пожаловался на две сорванные встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. По его словам, в этом виноваты сотрудники администрации США.