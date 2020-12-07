Жители Южных Курил не заинтересованы в американских грин-картах

Жители Курильских островов не обращались за получением грин-карт США. Об этом сказал мэр Курильского района Вадим Рокотов.

Жители Курильских островов не обращались за получением грин-карт США. Об этом сказал мэр Курильского района Вадим Рокотов.

Недавно одна из токийских газет напечатала материал о том, что Штаты уже долгие годы считают россиян с Южных Курил уроженцами Японии. Такая информация указана на сайте государственного департамента США в правилах розыгрыша грин-карт. МИД РФ ответил, что позиция Вашингтона демонстрирует его сомнения в итогах Второй мировой войны.

Рокотов не знает ни одного случая, чтобы жители Курил обращались за грин-картами, передает РИА Новости.

Южно-Курильские острова стали частью СССР после окончания Второй мировой войны. Япония и Советский союз так и не подписали мирный договор, и условием его заключения Токио называет возвращение архипелага. Москва не раз заявляла, что не сомневается в своих правах на острова.

Ранее телеканал "360" писал, что музею в Минусинске подарили журналы с японскими Курилами на карте.