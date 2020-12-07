Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:35   7 Декабря 2020
Общество

Передвижение россиян по стране могут ограничить из-за коронавируса

Передвижение россиян по стране могут ограничить из-за коронавируса

Минздрав России может рассмотреть возможность введения ограничений на передвижение граждан в регионах и между ними. Принятие решения будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Такое заявление сделал глава министерства Михаил Мурашко на XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество — 2020".

По его мнению, во время второй волны пандемии возникающие очаги распространения инфекции требуют принятия определенных решений. Ограничение передвижения граждан может помочь в урегулировании эпидемиологической ситуации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #пандемия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров