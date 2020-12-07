10:35 7 Декабря 2020Общество
Передвижение россиян по стране могут ограничить из-за коронавируса
Минздрав России может рассмотреть возможность введения ограничений на передвижение граждан в регионах и между ними. Принятие решения будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Минздрав России может рассмотреть возможность введения ограничений на передвижение граждан в регионах и между ними. Принятие решения будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Такое заявление сделал глава министерства Михаил Мурашко на XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество — 2020".
По его мнению, во время второй волны пандемии возникающие очаги распространения инфекции требуют принятия определенных решений. Ограничение передвижения граждан может помочь в урегулировании эпидемиологической ситуации.