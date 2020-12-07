Главврач больницы в Коммунарке предупредил о новой опасной суперинфекции

Бактерии, способные вызывать суперинфекцию, найдены в организмах больных коронавирусом. Подробности рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Бактерии, способные вызывать суперинфекцию, найдены в организмах больных коронавирусом. Подробности рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Эти бактерии устойчивы к препаратам. Более того, они быстро размножаются, отметил Денис Проценко. Бороться с такими бактериями крайне сложно, так как у них другая природа. Как правило, суперинфекция зарождается в организмах тех людей, которые долгое время были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Зачастую у медиков просто нет антибиотиков, которые помогли бы справиться с этой инфекцией. Поэтому многие пациенты, поступившие в больницы с COVID-19, умирают от суперинфекции, полученной в стационаре", – объяснил Проценко в интервью для радиостанции "Эхо Москвы".

В некоторых случаях лечение суперинфекции антибиотиками лишь ухудшает состояние пациента. Лекарства провоцируют рост количества бактерий в организме больного. Пациенты с коронавирусом становятся носителями опасных бактерий, которые приводят к септическим осложнениям и смерти, отмечает телеканал "360".