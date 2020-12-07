В Индии зафиксирована вспышка неизвестного заболевания

Жители индийского города Элуру были госпитализированы с симптомами недиагностированного заболевания, в больнице находится около 300 человек.

Жители индийского города Элуру были госпитализированы с симптомами недиагностированного заболевания, в больнице находится около 300 человек.

Один заболевший скончался, сообщает газета The Hindu. Среди госпитализированных 46 детей и 70 женщин. Первые жители с неопознанными симптомами поступили в субботу, а к вечеру воскресенья их количество достигло 315 человек.

Медики отмечают, что у больных случаются обмороки, головокружения и головная боль, наблюдаются симптомы эпилепсии. Состояние большинства госпитализированных остается стабильным, результаты тестов на коронавирус у пациентов отрицательные.

Местные органы здравоохранения заявили, что возбудитель заболевания пока не выявлен, взяты пробы воды, продуктов питания и крови. Образцы будут отправлены в лабораторию судебно-медицинской экспертизы. Медики не исключают, что произошло массовое заражение из-за загрязнения воздуха или некачественных продуктов.

Ранее из-за вспышки коронавируса на норковой ферме в Литве пришлось уничтожить около 40 тысяч норок для предотвращения распространения инфекции. В районах, где произошла вспышка, объявлен режим ЧС, сообщает телеканал "360".