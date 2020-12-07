Задержанные в Турции журналисты НТВ могут стать фигурантами дела о шпионаже

Сотрудников российского телеканала НТВ задержали в Турции по подозрению в незаконной съемке. Материалы дела рассмотрит местный суд.

Сотрудников российского телеканала НТВ задержали в Турции по подозрению в незаконной съемке. Материалы дела рассмотрит местный суд.

Полицейские могут предъявить работникам программы "Центральное телевидение" обвинения в шпионаже, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД.

По словам собеседника, представители прессы, не получив аккредитацию, освещали район, где находится производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. Он отметил, что задержанные граждане РФ находятся в нормальном состоянии.

Оператор Иван Малышкин и репортер Алексей Петрушко попали в руки стамбульских правоохранителей 4 декабря. Россияне обвиняются в несанкционированной съемке. Судьбу журналистов в ближайшее время решит суд.