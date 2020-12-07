ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят поправки в закон об иноагентах

Онлайн-эфир на тему "Иностранные агенты в России. Как вывести из тени зарубежных лоббистов?" проведут Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" 7 декабря.

Онлайн-эфир на тему "Иностранные агенты в России. Как вывести из тени зарубежных лоббистов?" проведут Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" 7 декабря.

Работа в пользу иностранных государств регулируется на законодательном уровне во всех странах, защищающих свои национальные интересы. США такую деятельность контролируют особенно жестко. При этом проводники американской демократии стараются противодействовать регулированию работы иноагентов в России. В связи с этим в Госдуме РФ рассмотрят законопроект о деятельности некоммерческих организаций.

ФАН и Медиагруппа "Патриот" в рамках эфира обсудят существующие в законах лазейки, которыми могут воспользоваться иноагенты. Специалисты поделятся зарубежным опытом в этой сфере. Эксперты предложат способы предотвращения вмешательства других стран во внутренние дела РФ. ФАН представит собственные идеи по совершенствованию российских законов. Эфир состоится 7 декабря в 14:00 по московскому времени. В нем примут участие чиновники, социологи, политики, коммерсанты и общественные деятели.