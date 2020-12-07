9:35 7 Декабря 2020Политика
МИД Китая намерен укрепить сотрудничество с США
Вашингтону и Пекину необходимо укрепить сотрудничество на всех уровнях, заявил глава МИД КНР Ван И.
Вашингтону и Пекину необходимо укрепить сотрудничество на всех уровнях, заявил глава МИД КНР Ван И.
По его словам, стороны должны наладить отношения во всех сферах. Это позволит поддерживать контакт по стратегическим и долгосрочным вопросам. Дипломат подчеркнул, что китайская сторона открыта для диалога. Также он призвал научные и бизнес-круги укрепить контакты, чтобы поддержать стабильное и здоровое развитие китайско-американских отношений.
Телеканал Телеканал "360" ранее сообщал, что США прекратили пять программ культурного обмена с Китаем. Причиной стала пропаганда, которую якобы использовал Пекин в своих целях.